Le MJS annonce un projet de réforme du statut du DTN

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a annoncé que son ministère est en train de préparer un projet de réforme concernant le statut des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives.

Selon un communiqué du ministère, le projet de réforme comprend deux volets : le premier est professionnel et incitatif, tenant compte de l’importance du poste du directeur technique et de ses efforts, et le second est d’ordre structurel et organisationnel, visant à élaborer un statut particulier régissant le travail du directeur technique et garantissant légalement ses droits.

Le ministre a souligné, lors d’une séance de travail tenue lundi avec un certain nombre de directeurs techniques et de représentants des différentes fédérations sportives, que la décision de réviser et d’augmenter la prime des directeurs techniques a été transmise au ministère des Finances, en considération du caractère technique spécifique de la mission du directeur technique. Il a indiqué que le ministère avait commencé une réforme concrète d’une situation illégale et du sport en général.

Il a également insisté sur l’importance du rôle du directeur technique, en tant que représentant du ministère auprès des fédérations, responsable de la mise en oeuvre de ses orientations, du ciblage des sportifs d’élite, de la gestion des budgets et de la préparation d’une élite prometteuse.

