Le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées s’élève à 857MD, à fin novembre 2022

Le montant global des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier(CMF) a atteint, à fin novembre 2022, 857MD pour 19 opérations, selon le Bilan de l’activité boursière pour l’année 2022, publié, vendredi, par la Bourse de Tunis.

Ce nombre est réparti entre 12 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 762,5MD, dont un emprunt obligataire émis selon les principes de la finance islamique pour un montant de 20 MD et 7 augmentations de capital pour 94,5MD.

Concernant l’Emprunt Obligataire National, la place a mobilisé 2,975 milliards de dinars pour l’exercice 2022, ce qui représente environ 212%, de l’objectif initial (1,400 milliard de dinars).

Toujours selon le bilan de l’activité boursière, le bilan du comportement du marché financier durant l’année 2022, est positif dans l’ensemble, marqué d’une résistance salutaire, malgré les suites des répercussions de la Covid-19 et la Guerre en Ukraine, le manque de visibilité politique et une finance publique toujours exsangue.

Au terme de l’année 2022, l’activité boursière a clôturé dans la zone verte. A ce titre l’indice phare de la Bourse de Tunis, Tunindex, a enregistré une hausse remarquable de 15,10% contre un rendement de 2,34% durant 2021.

- Publicité-