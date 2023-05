Le Mouvement Echaab appelle  à la formation d’un «gouvernement politique»

Le député du Mouvement Echaab, Abderrazak Aouidat, a déclaré , dimanche, que le Conseil national du parti a approuvé à l’unanimité les recommandations d de sa conférence annuelle qui s’est tenue à Hammamet les 27 et 28 mai.

Ila ajouté que le Conseil national « appelle le président de la République à former un gouvernement politique qui comprend des partis politiques et des personnalités qui ont soutenu le 25 juillet et écarte l’idée de nommer des personnalités qui ne se reconnaissent pas dans le 25 juillet ou le ne soutiennent pas parce qu’il leur est impossible de mettre en œuvre les objectifs qu’il a fixés », d’après ce que rapporte Mosaïque FM.

Il a ajouté qu’il avait également été convenu de « s’en tenir à la voie du 25 juillet, malgré les réserves concernant le retard dans le traitement de plusieurs problèmes et la réalisation de plusieurs objectifs qui consacrent le rôle social de l’État ».

Il a indiqué que le Conseil national du mouvement populaire a appelé à la nécessité d’une restructuration organisationnelle du parti au niveau local et régional et au développement des relations économiques et diplomatiques entre la Tunisie et l’Afrique.