Le Mouvement Echaab : «Nous attendions plus de Kais Saied» 

Le président du mouvement Echaab, Zouhair Maghraoui, a déclaré que son parti attendait plus du président de la Républque Kais Saied, dans la mesure où c’est lui qui définit les politiques, a-t-il expliqué à AssabahNews.

« Les déclarations du président de la République ne suffisent point », a-t-il ajouté, soulignant que le nouveau gouvernement doit disposer d’une vision claire, et nous sommes tenus de relever les défis ».

Il a fait savoir que les cartels qui affament le peuple dont parle le chef de l’Etat, ne sont pas ceux qui sévissent uniquement en matière de pain et de lait, et il n’y pas lieu de s’attaquer au « chantier qui attend le pays non avec des slogans retentissants mais avec une action et programme clairs et largement concertés avec tout l’échiquier politique et l’ensemble de la société civile ».