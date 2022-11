Le Mozambique exporte sa première cargaison de gaz naturel

Au Mozambique, la première installation flottante de gaz naturel liquéfié déployée en eaux profondes et pouvant produire jusqu’à 3,4 millions de tonnes de GNL par an, a effectué sa première exportation dans le cadre d’un contrat à long terme d’achat et de vente avec le groupe britannique BP.

C’est ce dimanche que le président du Mozambique Felipe Nyusi en a fait l’annonce : c’est avec un grand honneur que j’annonce le début de la première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), produit dans la Rovuma, au Mozambique, par le projet Coral Sul FLNG. Le navire britannique quitte les eaux mozambicaines pour le marché international. «

Le Mozambique place de grands espoirs dans ses vastes gisements de gaz naturel. Selon son président, le pays présente tous les aspects pouvant attirer des investisseurs, à savoir la stabilité et un climat propice aux affaires.