Le « Nabab » des DG de banques tunisiennes a terminé 2022 avec un RN de 70,7 MDT

Pour l’exercice 2022, la Banque Zitouna a profité de l’annonce de renouvellement du mandat de Nabil Madani en tant que DG pour 3 nouvelles années, pour annoncer « une évolution notable de sa rentabilité » de cette banque islamique tunisienne. Et c’est ainsi un PNB de l’ordre de 322 MDT et un Résultat Net (RN) provisoire de 70,7 MDT soit une évolution 18 % comparée à 2021.

Dans un communiqué, la Zitouna indique la banque compter près de 440 000 clients pour un total comptes de l’ordre de 540 000 Comptes et un stock de cartes de près de 250 000 cartes. La banque dit aussi avoir développé un réseau de 189 agences qui lui a permis d’occuper la 3ème position sectorielle avec une part de marché de 9.5%.

Nabil Madani était déjà en 2021, le dirigeant de banque le plus payé, et même la personne la mieux payée en Tunisie. Le rapport des commissaires aux comptes de l’exercice 2021, indiquait que la rémunération annuelle Brut de ce dirigeant hors-pair était de 2,118 MDT, le double de celle de tous les membres de son conseil d’administration. L’homme est payé, en un seul jour, ce que touche plus ou moins le gouverneur de la BCT. La rémunération de Madani, dépassait aussi celle du DG de la filiale tunisienne de la banque qatarie QNB (1,769 MDT). Mais la Zitouna est bénéficiaire. A plus de cinq mille DT par jour en brut, il est aussi mieux payé que le chef de tout l’Etat. Mais il gère mieux la banque.