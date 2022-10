Le Nigéria au sommet de l’élevage en France, et lorgne des accords de partenariat

Depuis 1992, le Sommet de l’élevage constitue une vitrine exceptionnelle du savoir-faire français en matière de production animale et de génétique. Présentations animales, innovations techniques, rencontres d’affaires, animations professionnelles et conférences sont chaque année au rendez-vous du salon.

Avec plus de 1.500 exposants, 2.000 animaux, 180.000 m2 d’exposition et plus de 100.000 visiteurs (dont 5.000 visiteurs internationaux), cette édition 2022 était une fois encore le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur.

Cette année encore, le Nigéria était largement représenté par une centaine de professionnels représentant les différentes chaines de valeur lait et viande (bovins, ovins, caprins, porcins) : amélioration génétique, pâturages, alimentation animale, transformation et conservation, hygiène et santé animale, etc.

Tout au long de la semaine, nos visiteurs ont pu rencontrer éleveurs et organisations professionnelles des secteurs bétail, machinisme agricole, fournitures et services pour l’élevage, bâtiments, énergies renouvelables et nouvelles technologies, et bénéficier des visites d’élevages et de sites agro-industriels organisées spécialement pour eux, en marge du salon, afin de découvrir l’excellence des filières d’élevages françaises.

Des accords de partenariat sont en cours d’élaboration dans les secteurs de l’alimentation animale, l’amélioration génétique des bovins et porcins, la transformation et la conservation des produits laitiers, la santé et le bien-être animal.