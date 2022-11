Le Nigeria compte sur ses nouveaux billets pour réduire la corruption

Le Nigeria a lancé mercredi de nouveaux billets de banque, une initiative qui, selon la banque centrale contribuera à réduire l’inflation et le blanchiment d’argent. Les nouveaux billets de 200, 500 et 1000 nairas devront commencer à être utilisés dès décembre prochain.

« Les meilleures pratiques internationales exigent que la Banque centrale et les autorités émettent de nouveaux billets tous les cinq à huit ans. Pourtant, cela fait maintenant près de 20 ans que ces changements de notre monnaie n’ont pas eu lieu » a fait remarquer le président Muhammadu Buhari.

Selon le gouverneur de la banque centrale Godwin Emefiele, plus de 80 % des 3 200 milliards de nairas en circulation au Nigeria se trouvent hors du circuit économique. Ces nouveaux billets, dotés d’une sécurité renforcée, aideront son institution à mettre en œuvre de meilleures stratégies pour la politique monétaire.

« Les avantages d’implémenter ces nouvelles coupures pour l’économie nigériane sont énormes, étant donné que : cette politique aidera à contrôler l’inflation, car la mise en place ramènera les devises thésaurisées dans le système bancaire, rendant ainsi la politique de contrôle plus efficace ».

« Les nouveaux billets contribueront à la lutte contre la corruption, ils permettront de réduire les grosses coupures utilisées pour la corruption et les mouvements de ces fonds à partir des systèmes bancaires seront facilement suivis par les agences de sécurité compétentes » souligne-t-il.

Pour le patron de la banque centrale, ces nouvelles coupures favoriseront également l’inclusion financière et la croissance économique. Après avoir lancé le e-naira, il y a plus d’une année, cette nouvelle initiative est la dernière en date introduite par les autorités bancaires dans leur quête d’une économie sans numéraire et plus inclusive.