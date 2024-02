Le Nigeria envisage la construction d’un gazoduc de 3 milliards de pieds cubes par jour vers le Maroc

Le Nigeria, riche en gaz, cherche à accélérer la construction d’un gazoduc de 5 600 km vers le Maroc, capable d’approvisionner l’Europe, après qu’une rupture totale des relations diplomatiques avec le Niger a fait échouer le gazoduc transsaharien vers l’Algérie.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique mais acteur marginal dans le domaine du gaz, a déclaré que les années 2020 seraient la « décennie du gaz ». Le pays, dont les réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à 203 Tcf, espère devenir un fournisseur majeur de l’Europe, à mesure que le continent se détourne du gaz russe.

Toutefois, les exportations de GNL vers l’Europe ont chuté de 22,7 % en 2023, selon les données de S&P Global Commodity Insights, en partie à cause de l’insuffisance des projets gaziers en eau profonde et des infrastructures d’exportation.

Jusqu’à récemment, les responsables pensaient que le gazoduc transsaharien, d’une valeur de 13 milliards de dollars, serait la solution. S’étendant sur 4 128 km de Warri, dans le sud du Nigeria, à travers le Niger, jusqu’au centre gazier algérien de Hassi R’Mel, ce gazoduc, dont la création a été envisagée pour la première fois en 2002, transporterait 30 milliards de m3 de gaz par jour, d’après les trois pays.

Toutefois, les relations entre le Nigeria et le Niger sont gelées depuis le coup d’État de juillet 2023, lorsque le président nigérien Mohammed Bazoum a été renversé, ce qui a entraîné des sanctions économiques punitives de la part du bloc régional de la CEDEAO, dont le Nigeria est le chef de file de facto.

Les sanctions ont gelé les avoirs de l’État et interrompu les activités commerciales dans ce pays, allié de longue date de l’Occident, qui possède d’importantes réserves d’uranium et de pétrole. Fin janvier, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, tous dirigés par des juntes militaires, ont annoncé qu’ils quitteraient la CEDEAO, menaçant ainsi 150 milliards de dollars d’échanges régionaux par an.

Les analystes ont déclaré à S&P Global que la rupture des relations et le départ potentiel du Niger de la CEDEAO mettraient pratiquement fin au gazoduc transsaharien, dont une grande partie des dépenses d’investissement est destinée au Niger. « Les relations diplomatiques entre le Niger et le gouvernement nigérian sont nulles », a déclaré Uwadiae Osadiaye, analyste chez FBNQuest, basé à Lagos.

Selon Osadiaye, Abuja privilégie désormais un autre itinéraire pour son gaz : le gazoduc Nigeria-Maroc, d’une capacité de 3 milliards de pieds cubes par jour, qui serpente à travers 13 pays d’Afrique de l’Ouest.

Le 24 janvier, le ministre d’État nigérian chargé du gaz, Ekperikpe Ekpo, s’est envolé pour Rabat « dans le but d’accélérer le processus d’obtention de la décision finale d’investissement concernant le gazoduc Nigeria-Maroc », selon un communiqué de la société d’État Nigeria National Petroleum Corp. Ekpo s’est entretenu avec la ministre marocaine de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

« Les deux parties ont souligné l’importance stratégique du projet pour les deux pays et l’ensemble du continent africain, ainsi que la nécessité de le mener rapidement à son terme, conformément à l’objectif d’endiguer la pauvreté énergétique sur le continent africain », a déclaré la NNPC. « Le projet, entre autres, contribuera à la monétisation des ressources gazières du Nigéria et à promouvoir la coopération économique et régionale entre les pays africains ».

Ces discussions font suite à un accord de coopération bilatérale conclu en 2017 et à un protocole d’accord conclu en 2022 sur cet ambitieux projet, qui traverserait le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie, pour se terminer au Maroc avec un embranchement vers Cadix, en Espagne.

- Publicité-