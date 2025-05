Le Nigeria exhibe ses atouts aux opérateurs et investisseurs tunisiens

Le gouvernement fédéral du Nigeria a réaffirmé sa détermination à établir des partenariats solides avec la Tunisie dans les domaines de l’énergie, de la technologie, de l’agriculture, des produits pharmaceutiques, de l’éducation et des secteurs créatifs.

Il appelle ainsi les investisseurs à tirer parti des nombreuses opportunités d’investissement engendrées par les politiques et les programmes favorables aux entreprises de l’Agenda de l’espoir renouvelé du président Bola Ahmed Tinubu.

La ministre d’État aux affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu, a fait cette déclaration lors de la 8e conférence sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA) 2025, organisée par le Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (TABC) à Tunis.

En travaillant en étroite collaboration, les deux pays peuvent tracer une nouvelle voie qui profitera à leurs économies et renforcera la compétitivité de l’Afrique sur la scène mondiale, a-t-elle ajouté, assurant que les réformes économiques du Nigeria sous le président Tinubu avaient créé des opportunités pour l’expansion des investissements, y compris des partenariats avec des entreprises tunisiennes, tout en s’engageant à mettre en œuvre la commission mixte Nigeria-Tunisie entre septembre et octobre de cette année. Celle-ci devait être accueillie par la Tunisie en 2020, mais elle a été suspendue en raison de l’apparition du COVID-19.

Pour autant, la ministre a souligné la nécessité urgente de relancer l’accord bilatéral de services aériens (BASA) entre le Nigeria et la Tunisie, tout en exprimant l’intérêt du Nigeria à finaliser la signature de l’accord de coopération militaire entre les deux pays. De même , elle a mis l’accent sur l’accélération de la conclusion de l’accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels.

Vers la création d’un Conseil d’affaires Nigeria-Tunisie

En outre, la ministre a noté les nombreuses possibilités d’échanges commerciaux entre le Nigeria et la Tunisie et a exhorté les deux pays à explorer en profondeur les domaines de collaboration technique et économique.

Afin d’approfondir la coopération économique, elle a appelé à la création d’un conseil d’affaires Nigeria-Tunisie.

Le Nigeria a également appelé à l’accélération de la coopération technique entre les deux pays dans la recherche sur le climat et l’agriculture intelligente, les technologies de l’information et de la communication, en particulier dans la fintech, les centres d’innovation, les programmes d’alphabétisation numérique.

La ministre a également appelé à la création de coentreprises dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques et des énergies renouvelables.

Elle a également insisté sur l’importance des accords de protection des investissements et des mesures de facilitation des échanges entre les deux pays.

Selon elle, le Nigeria et la Tunisie doivent collaborer pour surmonter les défis qui entravent la pleine mise en œuvre de l’AfCFTA.

En marge de la conférence intitulée : « Investir au Nigeria », le représentant nigérian a affirmé que son pays n’était pas seulement prêt à faire des affaires, mais qu’il en faisait déjà.

Décrivant le Nigeria comme un incubateur d’entreprises, il a exhorté les investisseurs potentiels à profiter du climat d’investissement offert par le programme de renouveau de l’espoir du président Tinubu au Nigeria.

Les investisseurs « se portent très bien partout au Nigeria » !

« La facilité de faire des affaires est ce que tout investisseur recherche, mais le Nigeria dispose d’un environnement attrayant pour tout investisseur désireux de venir. Je ne connais aucun endroit au monde où il n’y a pas de défis, mais au Nigeria, le gouvernement fait beaucoup pour relever ces défis, et la paix a reculé ; les investisseurs se portent très bien partout. Les investisseurs se portent très bien partout. Ils rapatrient facilement leurs fonds.

« Les investisseurs se portent très bien partout et rapatrient facilement leurs fonds. Ce problème a été résolu. Nous disposons d’un environnement propice aux affaires, qui facilite grandement la prospérité des entreprises, et c’est pourquoi, lorsque vous venez au Nigeria, vous constatez que tout le monde se sent chez soi », a-t-il déclaré, exprimant le souhait du pays de mettre en place un programme touristique commun avec la Tunisie.

Mon ministère a mis en place ce que nous appelons un « Global Business Match », qui permet de mettre en relation nos entreprises nigérianes avec d’autres entreprises étrangères. Ainsi, le Nigeria n’est pas seulement ouvert aux entreprises, le Nigeria fait des affaires, et nous pouvons faire de vous une marque mondiale. Aucune entreprise ne vient au Nigeria et n’échoue », a-t-il déclaré.