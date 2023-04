Le Nigeria s’attelle à la tâche titanesque de recenser l’ensemble de sa population

La Commission nationale de la population (NPC) promet le recensement le plus fiable qu’ait jamais connu le Nigeria. Il commencera le 3 mai 2023, mais la tâche semble herculéenne, dans un pays immense, surpeuplé et rongé par l’insécurité. Beaucoup de voix se sont d’ailleurs élevées pour demander au gouvernement de reporter cette opération sensible, dont les résultats pourraient être manipulés à des fins politiques.

Ainsi, lors du dernier recensement, en 2006, les chiffres officiels indiquaient que la mégalopole de Lagos réunissait 9 millions d’habitants, c’est-à-dire un peu moins que Kano, la grande ville du Nord. Mécontent, le gouvernement local avait alors mené son propre décompte, et avancé le chiffre de 17 millions d’habitants. Au Nigeria, il est également admis que le nombre de chrétiens est quasiment égal au nombre de musulmans parmi la population nationale. Un équilibre qui pourrait être mis à mal à l’issue du prochain recensement.

En attendant, les projections du Fonds des Nations unies pour la population publié mercredi 19 avril indiquent que le Nigeria comptera près de 224 millions d’habitants en 2023 – alors qu’ils étaient 216 millions en 2022.