Le Nigéria unifie son taux de change

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé l’adoption d’un taux de change unifié.

Le gouvernement et la banque centrale du Nigéria laisseront la monnaie le Naira, fluctuer, une mesure prise dans le cadre d’une vaste réorganisation des politiques monétaires du nouveau président Bola Tinubu.

Dans un communiqué, la Banque centrale du NIgéria a déclaré avoir mis fin à la « segmentation » du marché des changes et que le naira sera désormais négocié au taux du marché au lieu d’être fixé par rapport au dollar américain et à d’autres devises.

Une décision longtemps encouragée par les économistes à l’instar de la Banque mondiale et de Fonds Monétaire International qui ont exhorté le Nigéria à mettre fin à son mécanisme complexe de taux de change et aux contrôles des capitaux mis en place sous l’ancien président Muhammadu Buhari.

Cette décision intervient cinq jours après la suspension puis l’arrestation de l’ancien directeur de la CBN, Godwin Emefiele, visé par une enquête.