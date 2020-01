Le Nigérian Aliko Dangote dans le top 100 du classement Bloomberg des milliardaires

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote est au sommet de la hiérarchie des hommes riches d’Afrique. En 2019, sa fortune s’est approchée des 15 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’homme le plus riche d’Afrique tout simplement. Ses investissements dans le ciment, le sucre et la farine ont en effet permis au businessman nigérian d’amasser 4,3 milliards de dollars supplémentaires cette année. Et d’intégrer le top 100 des hommes les plus riches du monde établi par l’agence de presse américaine Bloomberg, à la 96e place.

Dans ce classement dominé par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, Aliko Dangote est le seul Africain. Il suit de près le fondateur du géant informatique allemand SAP Hasso Plattner, au 95e rang, et précède Viktor Vekselberg, un entrepreneur russe situé à la 97e place.

Dans le classement annuel du magazine Forbes, Aliko Dangote a également bonne place cette année. Premier homme d’affaires d’Afrique avec une fortune estimée par Forbes à 10,3 milliards de dollars – devant son compatriote Mike Adenuga et le sud-africain Nicky Oppenheimer – il pointe aussi au 136e rang mondial.