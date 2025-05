Le non-Maghreb coûte à la Tunisie 2 points de croissance

La réalisation de l’intégration économique entre les pays du Maghreb Arabe, peut contribuer à atteindre deux points de croissance pour chaque pays de la région, compte tenu des perspectives importantes et des grandes opportunités disponibles, selon les confirmations des participants à la 1ere session du Forum maghrébin international des banques du commerce et de l’investissement, qui se tient à Tunis les 3 et 4 mai 2025.

Ceci doit vouloir dire que laisser les choses en l’état – que l’on range sous le vocable de non Maghreb- coûte à la Tunisie deux précieux points de croissance, autant que le pays composant l’ensemble maghrébin.

Le Directeur général adjoint de la Banque du Maghreb pour l’investissement et le commerce extérieur (Tunisie), partie organisatrice du forum, Kamel Habbachi, a fait savoir dans une déclaration aux médias que si l’intégration du Maghreb n’est pas activée de manière économique, chaque pays du Maghreb perd deux points de croissance. Il a souligné que malgré les « très grandes opportunités d’investissement et de coopération », le volume du commerce intra-régional entre les pays de la région ne dépasse pas 10 % de la totalité des échanges extérieurs.

Il a estimé que le Forum des banques maghrébines est une plateforme pour renforcer la coopération économique entre ces pays, et consolider les partenariats stratégiques entre les banques magrébines et internationales, afin de faciliter les opérations commerciales internationales entre les pays du Maghreb. L’objectif est de réaliser la croissance économique et d’accroître l’activité du secteur privé dans ces pays, a-t-il noté.

Le seul choix disponible…

Il a déclaré que la Banque du Maghreb organise des réunions bilatérales, ajoutant que leur développement permet la mise en place d’une base de données entre acteurs économiques et banques maghrébines pour faciliter les échanges entre différentes parties et identifier les opportunités économiques offertes par l’environnement maghrébin. Il a également souligné qu’il n’y a pas d’autre choix que persévérer les points forts qui rassemblent les acteurs économiques des secteurs privé et public pour réaliser le rêve d’une intégration réelle entre les pays du Maghreb.

Le portefeuille de crédit de la banque comprend des projets majeurs liés à l’énergie et au gaz en Tunisie et d’autres en Mauritanie, au Maroc, et bientôt en Algérie et en Libye, a-t-il dit, précisant qu’il existe des projets stratégiques d’envergure nationale qui concernent trois domaines fondamentaux, la santé et la sécurité pharmaceutique, la sécurité alimentaire et le domaine de l’énergie et du gaz.

Il a encore expliqué qu’environ 5 grands projets sont à l’étude dans les cinq pays du Maghreb.

Il est à noter que le forum, qui se poursuit durant deux jours dans la capitale de Tunis, comprend des séances de dialogue, des réunions de discussion, une exposition pour les banques et les entreprises participantes, ainsi que des réunions d’affaires visant à renforcer la coopération. Ceux-ci offrent l’occasion d’examiner les possibilités d’investissement possibles et potentielles dans des secteurs clés tels que, le commerce, l’industrie et l’intelligence artificielle, sans oublier le rôle des banques dans le financement de ces investissements.

Ont participé à ce forum plus de 100 visiteurs et 500 participants, 80 banques, 100 entreprises et 30 conférenciers.