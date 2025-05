Le Norvège, gros importateur des tomates marocaines

Le Maroc a enregistré une augmentation record des exportations de tomates vers la Norvège durant la saison en cours, selon EastFruit, avec un total de 5 000 tonnes entre juillet 2024 et mars 2025. Il s’agit d’une augmentation de 37,9% par rapport à la même période de la saison précédente et une hausse de 28,9% par rapport au volume annuel total sur la même période, soulignant le statut du Maroc en tant que fournisseur de premier plan.

Depuis 2021, le pays est devenu l’un des trois plus grands exportateurs de tomates au monde. En effet, les grands marchés tels que la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas apprécient les productions marocaines pour leur haute qualité et leurs prix compétitifs. Bien que le marché norvégien soit relativement étroit, sa demande augmente, notamment durant les mois d’hiver.

Le Maroc fournit des tomates à la Norvège tout au long de l’année, avec des envois considérables entre novembre et mars. Le mois de janvier de cette saison a vu l’exportation de 1 150 tonnes, le volume mensuel le plus élevé jamais enregistré pour le marché norvégien.

Actuellement, le Maroc se classe troisième parmi les fournisseurs de tomates à la Norvège, derrière l’Espagne et les Pays-Bas, qui ont ensemble représenté près de 70% des importations de tomates de la Norvège au cours de la saison 2023/2024. Mais les exportations de ces deux pays européens sont en déclin, tandis que la présence du Maroc sur le marché norvégien continue de s’étendre.