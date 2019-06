Le nouveau filon : 1 Milliard DT par an

La Tunisie est devenue ces dernières années une destination d’excellence du tourisme médical et de la balnéothérapie, surtout pour les pays voisins et les pays européens. Rappelons que la France occupe la première place à l’échelle internationale dans ce domaine.

C’est vrai que le tourisme médical représente l’un des nouveaux fers de lance d’une montée en gamme du tourisme tunisien. Cependant les différentes parties concernées par ce secteur (ministères du Tourisme et de la Santé, les professionnels…) devront faire encore des efforts en vue d’élaborer de nouvelles législations pour régir l’exportation des services médicaux et développer la formation dans les spécialités chirurgicales et médicales répondant aux besoins de la clientèle étrangère.

Selon des données officielles dévoilées par le ministère du Tourisme, pas moins de 5 millions de personnes visitent la Tunisie pour la balnéothérapie et la bonne qualité des sites et centres de thalassothérapie dans les différentes régions du pays.

De même, le tourisme médical procure des revenus importants : 1 Milliard de dinars annuellement. Environ 20% des touristes français visitent la Tunisie pour profiter des services des centres de thalassothérapie et de bien-être.

Dans une déclaration accordée lundi 3 mai 2019 à African Manager, Zeineb Zouaoui, responsable du tourisme de santé et culture au ministère du Tourisme, a assuré que la Tunisie se positionne dans la deuxième place en matière de tourisme de thalassothérapie après la France. Et d’assurer que la Tunisie compte 60 centres de thalasso et spa et 18 stations d’eaux minérales et chaudes.

Elle a, sur un autre volet, affirmé que le ministère du Tourisme a toute une stratégie globale afin de promouvoir ce genre de tourisme, évoquant ainsi l’importance de la promotion de la destination tunisienne dans les foires, les rencontres et les manifestations organisées à l’étranger.

La Tunisie se positionne déjà comme une destination médicale émergente. Au regard de ses prix compétitifs et de son infrastructure de santé qui n’a rien à envier à celle des pays occidentaux, le pays du jasmin occupe la 2ème place sur le continent africain dans le domaine du tourisme de santé, après l’Afrique du Sud.