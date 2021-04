Le nouveau Kaspersky Security Cloud intègre des technologies EDR pour les PME

La solution Kaspersky Endpoint Security Cloud intègre dorénavant des fonctionnalités de détection et de réponse aux incidents (EDR) permettant aux PME d’optimiser la protection de leurs terminaux. Elle offre aux responsables informatique une visibilité sur les points d’accès impactés et sur l’état d’avancement des attaques afin de leur permettre d’analyser les paramètres et les causes des incidents, et ainsi prendre des mesures proactives pour renforcer la sécurité de l’entreprise.

Une protection fiable contre les cyber-risques est essentielle pour préserver les activités, les données et les finances des PME. Cependant, une étude de Kaspersky montre que les petites et moyennes entreprises manquent parfois de visibilité sur leur environnement informatique lorsqu’elles font face à des cybermenaces, un enjeu que 40 % d’entre elles considèrent comme étant l’un de leurs plus grands défis. Disposer de toutes les informations relatives à une attaque, aux utilisateurs affectés et au point d’entrée peut les aider à renforcer leurs pratiques en matière de sécurité, en plus de la protection automatisée de tous leurs terminaux.

Grâce aux nouvelles capacités de détection et de réponse aux incidents disponibles au sein de la solution Kaspersky Endpoint Security Cloud, les responsables informatiques peuvent visualiser le chemin de propagation des attaques, les détails relatifs aux terminaux affectés (versions du système d’exploitation et utilisateurs), le hachage et les noms des fichiers infectés, ainsi que les paramètres de création, de modification et de démarrage. Toutes les informations sont affichées dans la plateforme de gestion en ligne Kaspersky Endpoint Security Cloud.

- Publicité-