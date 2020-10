Le nouveau protocole d’inhumation des personnes décédées de la COVID-19 sera publié aujourd’hui, a souligné mardi, Habib Ghédira, membre du conseil scientifique de lutte contre le coronavirus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ghédira a indiqué que l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé a actualisé l’ancien protocole et l’a transmis au conseil scientifique pour approbation.

Selon la même source, il serait possible de délivrer le corps du défunt à sa famille à condition de s’engager à respecter les mesures préventives et le protocole d’inhumation.

Depuis le début de la pandémie du coronavirus en Tunisie, un protocole d’inhumation strict a été mis en place. L’enterrement des morts est effectué uniquement par les agents municipaux en présence de seulement deux ou trois personnes au maximum de la famille du défunt.