Le nouveau staff technique du CA Bizertin présenté officiellement

Le comité directeur du CA Bizertin a présenté officiellement, vendredi au cours d’une conférence de presse dans un hotel à Bizerte,, le nouveau staff technique de l’équipe première composé Skander Kasri, entraineur, Nabil Laamouri, premier adjoint, Al Arbi Jabbar, deuxième adjoint et Othmane Kherizi, entraineur des gardiens, tandis que le préparateur physique Raouf Hammami a été reconduit dans ses focntions pour une année.

Le président du club nordiste Abdessalem Saidani a indiqué que le choix du nouvel entraineur a été bien étudié par le comité directeur, affirmant que le technicien est en mesure d’apporter le plus escompté. “Le changement du staff technique ne diminue en rien notre considération et notre respect envers l’ex-entraineur et l’enfant du club Mohamed Aziz qui a accepté de prendre provisoirement les rennes de l’équipe dans une période difficile” a-t-il souligné.

Skander Kasri rappelle-t-on, succède à Nassif Bayaoui qui a démissionné le 4 novembre après la lourde défaite concédée devant le Stade Tunisien (1-4) et a été remplacé provisoirement par Mohamed Aziz.

Ridh Mokdad, nouveau président de la séction de football a été également présenté à cette occasion.

Par ailleurs, Saidani a appelé les supporters du club à s’unir autour de leur équipe, critiquant au passage, une petite frange du public qui a contribué, selon lui, “à freiner la marche du club et influé sur le rendement de l’équipe en raison de leur comportement anti-sportif, lors notamment des incidents d’ Al Alia et de Menzel Abderrahman”.

“Le comité directeur du club a répondu aux revendications des supporters et compte sur eux pour soutenir et s’unir sérieusement autour de l’équipe même si ils sont en désaccord avec le président du club a-t-il ajouté. Il a appelé à ce propos le large public sportif du CAB Bizertin à apporter leur contribution financière à travers un compte bancaire “socios”, présidé par Sami Yaacoub, afin de collecter au moins 150 000 dinars qui serviront à payer les joueurs et le staff technique.

De son coté le nouvel entraineur Skander Kasri s’est déclaré honoré et heureux de diriger une des plus grandes “formation tunisienne, arabe et africaine” assurant qu’il fera tout son possible pour remettre les choses à leur place avant la fin de la première phase du championnat. “Pour le moment, nous n’avons pas d’autres choix que de remporter nos cinq prochains matches et nous aviserons par la suite lors du stage de préparation de la deuxième phase”.

Le CA Bizertin occupe la 9e place du classement de la ligue 1 avec 7 points en huit matches joués (2 victoires, 1 nul, 5 défaites).