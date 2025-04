Le pape François appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Le pape François a appelé à un cessez-le-feu à Gaza lors d’une brève apparition devant des milliers de pèlerins catholiques rassemblés sur la place Saint-Pierre pour la messe en plein air du dimanche de Pâques au Vatican.

« J’exprime ma proximité avec les souffrances (…) de tout le peuple israélien et du peuple palestinien », indique le message.

Le pape a également appelé le groupe armé palestinien Hamas à libérer ses derniers prisonniers et a condamné ce qu’il a qualifié de tendance « inquiétante » à l’antisémitisme dans le monde. « Je lance un appel aux belligérants : appelez au cessez-le-feu, libérez les otages et venez en aide à un peuple affamé qui aspire à un avenir de paix ».

