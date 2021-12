Le Parti des travailleurs appelle à manifester, le 14 janvier prochain, pour faire face à la « dictature »

Le Conseil national du Parti des travailleurs a appelé, ce mardi, toutes les forces « populaires » et « sociales » à « faire front commun pour lutter contre la dangereuse dérive de la situation », mettant en garde contre tout retour à la « dictature.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion ordinaire, le Conseil national du parti a invité les forces « démocrates » et « progressistes » de tous bords et de tous horizons à revoir leurs positions au sujet du « coup d’Etat du 25 juillet » et du « choix populiste » qui vise à préserver les intérêts des alliances « rétrogrades » et bourgeoises ».

« Un régime autocratique dictatorial est en train de se dessiner », avertit le Parti dans le même communiqué.

Cette formation politique a également invité l’ensemble du peuple tunisien et les partisans de la révolution à manifester le 14 janvier, non seulement « pour commémorer la fête de la révolution, mais également pour dire non à la nouvelle dictature. »