Le passeport tunisien classé 78ème sur 116

Le passeport tunisien est classé à la 78ème place sur 116 pays, lui donnant accès à 71 pays selon le dernier classement établi par Henley Passport Index, un outil de référence standard lors de l’évaluation du classement du document de voyage.

D’après l’indice Henley et Partners qui s’appuie sur les données de l’Association du transport aérien international (IATA), le Japon et Singapour sont ex-æquo en tête du classement avec accès à 192 pays sans visa dans le monde, l’Allemagne et la Corée du Sud se disputent la deuxième position, tandis que la place suivante du podium est partagée entre la Finlande, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne.