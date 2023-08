Le patrimoine des ksours sahariens devient une grande attraction

Les ksours berbères sahariens (forts) au Sud tunisien sont devenus une grande attraction pour les tunisiens des diverses régions et pour les touristes qui viennent en groupes admirer ce mode de construction traditionnel particulièrement originel.

Radio Mosaïque FM, jeudi 17 août, a signalé notamment la réputation acquise dans ce domaine par le kasr dit « kasr Ouled Soltane » (fort de Ouled Soltane) au gouvernorat de Tataouine dont la beauté et le style ont incité les cinéastes et les producteurs de documents et de feuilletons à venir y filmer des scènes de leurs œuvres. Il a servi dernièrement de décor à des scènes d’un film historique espagnol.

Ce fort abrite en outre les éditions successives du Festival international des ksours sahariens.

La construction de kasr Ouled Soltane sur le sommet d’une montagne à quelques 20 km du centre de la ville de Tataouine, remonte, selon une inscription encore visible, à 1066 de l’hégire, il y a 379 ans.