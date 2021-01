Le patron des patrons libyens tient d’intenses rencontres avec des responsables tunisiens de haut niveau

Le président de l’Union générale des chambres de commerce et d’industrie de Libye, Mohamed Raeid, a rencontré le chef du gouvernement tunisien, le gouverneur de la Banque centrale, plusieurs ministres tunisiens ainsi que son homologue de la Chambre de commerce lors d’une visite de travail en Tunisie mercredi, 13 janvier. Raeid est également membre du parlement libyen, la Chambre des représentants, pour la ville de Misrata.

Selon le site « Libya Herald », la visite a débuté par une réunion avec Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Elle a été suivie d’une réunion avec Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, pour discuter de questions liées à la facilitation des mouvements de fonds entre les banques des deux pays.

Raeid a également rencontré l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Lajili , qui s’est déclaré heureux de commencer sa mission à Tripoli dès la semaine prochaine.

Il a ensuite rencontré Ali Kooli, ministre de l’Economie, des finances et du soutien à l’investissement. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de toutes les questions liées aux douanes, à la circulation des marchandises et à la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays.

Raeid a également rencontré le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, avec lequel il a discuté des moyens de coopération entre les deux pays afin d’unifier les efforts pour soutenir la stabilité et encourager la circulation économique dans tous les domaines.

Enfin, il a rencontré Mohamed Boussaid, ministre du commerce et du développement des exportations, afin de discuter de l’activation des accords commerciaux pour accroître les échanges commerciaux.