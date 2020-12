Le patron du groupe Accor en visite en Tunisie, le 1er trimestre 2021

Sébastien Bazin, PDG du Groupe français Accor devrait effectuer une visite de travail en Tunisie, au premier trimestre de 2021, a indiqué le ministère du Tourisme et de l’artisanat.

Cette visite intervient à l’invitation du ministre Habib Ammar, à l’occasion d’une rencontre avec des professionnels français du tourisme, tenue dans le cadre de la visite du chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi et sa délégation, du 13 au 15 décembre 2020, à Paris (France).

Au cours de cette rencontre, Ammar a examiné avec le premier responsable de cette chaîne hôtelière les possibilités de coopération notamment en termes de formation, de recyclage et les moyens de bénéficier de l’expertise des académies de formation d’Accor, a indiqué le ministère dans un communiqué publié, vendredi.

Le ministre a appelé le PDG du groupe « Accor » à stimuler davantage les investissements dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie dans différentes régions tunisiennes.

Ammar s’est, en outre, entretenu avec la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot et ont passé en revue la situation du secteur culturel en Tunisie et en France notamment l’impact de la crise de Covid-19 et les mesures prises pour soutenir le secteur dans les deux pays.

Ils ont évoqué les différents programmes de coopération bilatérale et les moyens de valorisation des sites archéologiques, dont le programme de développement du musée de Carthage, qui fait partie du projet » Patrimoine 3000 « , composante du programme Tounes Wijhetouna ( » Tunisie : notre destination « ).

La rencontre du ministre avec le président du Syndicat des Entreprises du Tour Opérating (SETO), René-Marc Chikli, et un certain nombre de professionnels du tourisme a permis d’évoquer la situation difficile que traverse le secteur du tourisme et celui des agences du voyage à cause de Covid-19. Ils ont évoqué l’arrêt total de l’activité et la faillite de nombreux établissements de tourisme et agences de voyages.

La réunion a porté aussi sur les stratégies identifiées pour la période post pandémie afin d’assurer même une reprise progressive de l’activité touristiques, outre les mesures de soutien du secteur et ses employés qui ont été prises dans les deux pays.