Le PDL ne défère pas à l’invitation de Mechichi

Le Parti Destourien Libre (PDL) a décliné l’invitation de Hichem Mechichi chargé de former le gouvernement, au sujet de sa participation aux concertations pour former la future équipe gouvernementale.

Le PDL rappelle qu’il n’est aucunement concerné par des portefeuilles dans le gouvernement attendu.

Dans une déclaration rendue publique lundi, le parti a rejeté en bloc toute concertation qui impliquerait des représentants de » l’organisation des frères « , allusion au mouvement Ennahdha.

Le PDL a toutefois indiqué qu’il va interagir positivement à toute composition gouvernementale comportant les différentes forces civiques et excluant l’organisation des frères. Il a précisé encore qu’il sera ouvert à la formation d’un gouvernement de compétences indépendantes concrètement et effectivement des partis politiques.

» En attendant de voir les premières esquisses de ce nouveau gouvernement, nous sommes dans l’impossibilité de répondre à l’invitation. Nous espérons encore que Mechichi prendra la bonne décision à même d’ouvrir les voies pour réajuster les processus destructeurs « , lit-on dans le texte de la déclaration.

Hichem Mechichi a entamé lundi une série de concertation avec les blocs parlementaires et les partis politiques selon leur représentativité parlementaire.