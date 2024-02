Inquiétudes face aux dangers menaçant l’intégrité physique de Abir Moussi

Le collectif de défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a exprimé ses inquiétudes face à la présence de « réels » dangers pouvant porter atteinte à l’intégrité physique de la présidente de la PDL lors de sa comparution demain mardi devant le juge d’instruction, à la suite d’une plainte déposée à son encontre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Lors d’une conférence tenue, lundi, au siège du parti, Me Karim Krifa, membre du collectif de défense, a expliqué que la séance d’audition de Abir Mousssi est programmée le jour même de l’audition des « terroristes accusés dans l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaid ». Au tribunal, elle sera ainsi placée dans la même cellule que celle qui sera occupée par les terroristes, a-t-il précisé, invitant les autorités à respecter et garantir l’intégrité physique de Abir Moussi.

Selon lui, l’objet de la plainte déposée par l’ISIE contre la présidente du PDL concerne une conférence de presse organisée par le parti en décembre 2022 au cours de laquelle cette dernière a exprimé sa position vis-à-vis du processus électoral de décembre 2022 et déclaré que les élections législatives du 17 décembre 2022 sont « illégales », non-conformes à la loi et aux conventions internationales et en violation du principe de parité homme-femme.

Vendredi dernier, le PDL a indiqué que Abir Moussi devait comparaitre le 13 février courant devant le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis dans le cadre d’une plainte déposée par l’ISIE sur fond de « déclarations aux médias. »