Le pétrole coule à flots en Libye

Selon la National Oil Corporation (NOC), les exportations de pétrole brut attendraient 26 M de barils par mois. En effet, l’ensemble des neufs ports actifs du pays ont vu leurs exportations mensuelles de barils augmenter et s’établir comme suit : Sidra 8 M, Brega 1,8 M, Zueitina entre 2,6 et 3,2 M, Ras Lanuf 3,5 M, Zawiya 3,5 M, Al-Hariqa 6 M, Mellitah 3 M et le port offshore de Gaza environ 600 000 barils. Selon les dernières statistiques de la National Oil Corporation, la production quotidienne de pétrole brut de la Libye s’élève à environ 1,2 M de barils, une production que le DPD Girecteur de la NOC, Farhat Bengdara, souhaite faire monter à 1,3 M d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, Sirte Oil a remis en production deux puits dans le bassin de Murzuq : le puit (E1-NC101) ainsi que le puits (J1-NC101). Des tests de productivité et de qualité sont actuellement menés par la National Oil Company (NOC) afin d’évaluer le stock et la qualité du pétrole de ces puits. Cette relance de production des puits devrait permettre une augmentation de la production de Sirte Oil et par conséquent une augmentation de la production libyenne qui s’inscrit dans les objectifs de la NOC.