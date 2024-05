Le pétrole se maintient malgré les inquiétudes sur les taux d’intérêt

En début de semaine, lole pétrole a augmenté de plus de 1% dans des échanges modérés en raison des jours fériés en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, avec des espoirs de forte demande de carburant avec le début de la saison estivale de conduite et de vacances aux Etats-Unis, ce qui a apporté un soutien.

Le contrat de juillet pour le Brent, la référence mondiale, a augmenté de 12 cents, ou 0,1%, à 83,22 $ le baril à 1155 GMT. Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) était à 78,79 dollars, en hausse de 1,07 dollar, soit 1,4 %, par rapport à la clôture de vendredi, après avoir été négocié sans règlement pendant un jour férié aux États-Unis pour marquer le Memorial Day.

« Le pétrole s’est redressé dernièrement, peut-être en raison des attentes d’une forte demande de carburant due au début de la saison estivale de conduite et de vacances », a déclaré Charalampos Pissouros, analyste chez le courtier XM, selon Reuters.

Les inquiétudes concernant le maintien des taux d’intérêt américains à un niveau élevé pendant une période prolongée ont contribué à une perte hebdomadaire pour le pétrole brut la semaine dernière. Des taux plus élevés augmentent le coût des emprunts, ce qui peut freiner l’activité économique et la demande de pétrole.

« Malgré l’amélioration incontestable de l’humeur observée ces deux derniers jours, les inquiétudes concernant les taux d’intérêt vont très probablement agir comme un frein aux tentatives de hausse significative des prix du pétrole dans l’avenir immédiat », a déclaré Tamas Varga, du courtier PVM.

Néanmoins, malgré l’opinion générale selon laquelle des taux d’intérêt élevés pourraient entraîner un ralentissement de la croissance de la demande de pétrole, « les données de mobilité en temps réel indiquent que la croissance de la demande de pétrole est encore largement saine », a écrit Giovanni Staunovo, analyste d’UBS, dans une note à la clientèle.

