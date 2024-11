Le phosphate ne résoudra pas les problèmes de la Tunisie

Le chercheur en sociologie Jihad Haj Salem a déclaré sur Diman Fm que le développement de l’économie tunisienne nécessite de profondes réformes, soulignant que la production de phosphate est l’un des moteurs de l’économie, mais qu’elle ne résoudra pas les problèmes de la Tunisie

Ila expliqué que le secteur énergétique et minier du pays est en déclin continu, notant que les attentes par rapport à ce secteur sont loin de la réalité.

Malgré la tenue d’un conseil ministériel auparavant et d’un conseil de sécurité nationale sur la question du phosphate avec l’identification des priorités et des enjeux et l’existence d’un programme intégré à cet effet, 50% des attentes n’ont pas été réalisées, a-t-il indiqué appelant le ministère de l’Industrie à clarifier les vraies raisons et à faire des recherches à ce sujet.

La ministre de l’industrie Fatma Chiboub a indiqué lors d’une séance plénière que le volume de la production du phosphate a baissé à moins de 50 pour cent par rapport à 2011, précisant que le ministère a mis en place s plusieurs mécanismes pour rétablir l’activité du phosphate au niveau de la production et de l’extraction.

