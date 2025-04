Le  photovoltaïque fait florès !

« Un projet photovoltaïque de 100 MW à Sid Bouzid a été sélectionné pour bénéficier d’une subvention du gouvernement du Japon jusqu’à 2 milliard de yens, soit l’équivalent de 42 millions de dinars », a annoncé, vendredi, l’ambassade du Japon en Tunisie.

« Le projet sera mis en œuvre par une joint-venture Japon-Norvège, selon les accords conclus, le 24 mars 2025, avec le gouvernement tunisien et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz ».

Cette subvention sera fournie dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC), dont le protocole a été signé par les gouvernements du Japon et de la Tunisie, lors de la TICAD8 en août 2022, et sera la troisième de ce genre, suivant les deux projets photovoltaïques déjà en cours de construction à Sidi Bouzid et à Tozeur.

Pour rappel, des accords portant réalisation de quatre projets pour la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, d’une capacité globale de 500 mégawatts, ont été signés en mars dernier. Ces projets seront réalisés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid (300 mégawatts), Gafsa (100 mégawatts) et Gabès (100 mégawatts).

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de la première étape de l’appel d’offres pour la réalisation de projets d’une capacité de 1700 mégawatts, à partir des énergies renouvelables dans le cadre des concessions. Ces projets qui entreront en exploitation à partir de 2027, permettront de produire 1100 Gigawatt-heure par an, soit l’équivalent de 5% de la production nationale d’électricité et d’économiser près de 250 mille tonnes en gaz naturel, d’une valeur de près de 125 millions de dollars annuellement.

Ils permettront également de réduire de 200 millions de dinars/an les coûts de production d’électricité.

Dix contrats pour des projets de production d’électricité !

Rappelons que le 10 décembre 2024 était un moment clé pour la transition énergétique en Tunisie et s’est concrétisé avec la signature de dix contrats pour des projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Ces projets, d’une capacité allant de 1 à 2 mégawatts, sont mis en œuvre dans le cadre du système de licences. Selon le secrétaire d’État à la transition énergétique, ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme national visant à développer la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. Ce programme repose sur trois dispositifs :

*Les concessions pour les grands projets.

*Le système de licences pour les projets de taille moyenne et petite.

*La production autonome.

Le secrétaire d’État a précisé que ces nouvelles initiatives totalisent une capacité de 17 mégawatts et représentent un investissement d’environ 40 millions de dinars. Les projets seront implantés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Medenine, renforçant ainsi le rôle de ces régions dans la transition énergétique du pays.

Cette première série de projets marque le début d’un ambitieux programme de déploiement d’installations solaires dans le cadre du système de licences. Le ministère a, en effet, lancé le 14 octobre dernier un cinquième appel à projets après avoir mis en place plusieurs réformes importantes. Celles-ci incluent la révision des contrats types et la mise à jour des tarifs d’achat de l’électricité produite, en concertation avec les acteurs publics et privés.

L’appel à projets a pour objectif de favoriser la mise en place de centrales solaires de différentes tailles, avec un tarif d’achat de l’électricité fixé à 217 millimes par kilowattheure pour les projets d’1 mégawatt, 201 millimes pour ceux de 2 mégawatts et 143 millimes pour les projets de 10 mégawatts. Au total, l’objectif est d’atteindre une capacité de 200 mégawatts, renforçant ainsi l’engagement de la Tunisie en faveur d’une production d’énergie plus verte et durable.