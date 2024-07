Le Plan Mattei suffirait-il à la tâche pour la Tunisie et l’Afrique du Nord ?

Sous l’emballage du Plan Mattei, la Première ministre italienne Giorgia Meloni est en train de promouvoir une « vision innovante » de ses relations avec l’Afrique du Nord et les pays africains.

Davantage qu’un plan de développement économique, il est présenté comme une approche ayant vocation à devenir le principal outil de dénouement des crises dangereuses en Afrique, en particulier au Maghreb. Il comporte une forte composante économique, consistant en une collaboration avec d’autres partenaires occidentaux dans les pays africains s’ils acceptent de coopérer pleinement avec la proposition. En substance, le plan du Premier ministre italien fait du pays donateur un partenaire égal à chaque étape de tout projet entrepris dans n’importe quel pays africain, souligne Atlantic Council.

Le Plan Mattei n’est pas censé fonctionner dans le vide, mais est solidement affecté et conditionné par la communauté internationale au sens large. Cependant, l’évolution de la dynamique internationale entre les superpuissances et les puissances régionales n’augure pas beaucoup d’optimisme, tempère le think tank . Malgré certains événements positifs, tels que le confinement relatif des partis de centre-gauche français de ce qui devait initialement être une victoire glamour du populisme et de l’extrémisme de droite, ainsi que certains succès en matière de cohésion et d’élaboration de politiques par des organisations et institutions internationales telles que le Groupe des Sept (G7), le Groupe des Vingt (G20) et l’OTAN-la tendance ne semble pas du tout positive. En arrière-plan se trouvent la guerre en Ukraine, la guerre de Gaza et une éventuelle invasion chinoise de Taiwan. La rivalité renouvelée pour la domination mondiale et la compétition des grandes puissances entre les États-Unis, la Chine et la Russie se profilent au-dessus de tout.

L’Afrique du Nord est particulièrement vulnérable à ces dynamiques. La partie idéale du plan Mattei est qu’il peut désamorcer positivement les tensions régionales. L’Union européenne (UE), les États-Unis et les principales institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international croient depuis longtemps que, pour créer un environnement bénéfique pour le développement économique et l’évolution politique, les cinq États d’Afrique du Nord que sont la Tunisie, la Libye, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie devraient accepter de former une sorte d’ ‘“union ».”

Des approches antinomiques !

La tendance dominante, telle que déterminée par l’évolution actuelle du système international, peut conduire l’Afrique du Nord non pas vers l’intégration mais vers la création de blocs rivaux. Le Maroc, qui a des élites fortement liées aux nations occidentales et aux valeurs occidentales, a adapté une politique de coopération et d’alliance avec les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, et des institutions telles que l’OTAN et l’UE.

Juste à l’est du Maroc et contrairement à ses politiques et activités économiques, se trouve l’Algérie. Le régime au pouvoir soutenu par l’armée-qui valorise le nationalisme, l’arabisme et le tiers-mondisme – trouve sa légitimité dans la guerre populaire algérienne pour l’indépendance de la France à la fin des années 1950, rappelle le groupe de réflexion européen.

Sa proximité relative avec l’Union soviétique, et avec la Russie de Vladimir Poutine aujourd’hui, est le résultat naturel de ces positions. Et il est facile de voir comment l’Algérie pourrait constituer un bloc contradictoire vis-à-vis du Maroc.

La visite personnelle da la Première ministre italienne Meloni en Algérie en janvier 2023 était importante, tout comme celle effectuée par la suite. La diplomatie italienne a également été active dans le maintien de relations ouvertes et continues avec le président tunisien Kais Saied et dans les relations chaleureuses avec le gouvernement reconnu par les Nations Unies à Tripoli. Bien que cela puisse sembler idéal, l’Italie et ses alliés doivent faire un pas en avant, ce qui favoriserait un rapprochement plus rapide et plus profond entre l’Égypte et la Turquie. Cela pourrait conduire à un accord en Libye dans lequel la partie occidentale, fortement sous l’influence de la Turquie, et la partie orientale, entièrement dépendante du soutien égyptien, pourraient être convaincues de trouver une issue à leur crise qui passe par l’unité du pays plutôt que par la séparation. Une Libye unie sous la protection de la Turquie, membre de l’OTAN, et de l’Égypte, alliée de longue date des États-Unis, ne tombera pas dans le bloc radical. Au contraire, il pourrait même contribuer à éloigner la Tunisie du bloc potentiel pro-russe, tout en exerçant une influence opposée sur la tendance historique pro-russe de l’Algérie en montrant les avantages de se tenir aux côtés de l’Occident et de collaborer avec le Plan Mattei, indique Atlantic Council, .

Le Plan Mattei, une nouvelle vision de la coopération et de la collaboration sur tous les fronts avec les sociétés émergentes d’Afrique, sera un excellent moteur pour cette politique italienne et, par conséquent, occidentale d’utilisation du soft power pour surmonter des problèmes qui ont précédemment créé de nombreux problèmes pour les pays européens, ajoute-t-il.

Ceux qui critiquent le plan comme vide de contenu, ou citent son manque d’objectif ou d’allocation précise des ressources, passent à côté de la plaque. Ce n’est pas seulement un plan économique, mais une intuition politique pour s’éloigner des politiques de coopération internationale stagnantes d’aujourd’hui et vers de nouvelles dynamiques qui pourraient produire des résultats extraordinaires si elles étaient soigneusement mises en œuvre, souligne béatement le think tank.