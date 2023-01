Restructuration en cours du système de gestion des médicament

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné mercredi que son département a commencé l’exécution du plan stratégique pour la restructuration du système de gestion des médicaments en Tunisie et lutter contre la pénurie enregistrée au niveau de certains médicaments.

Mrabet a ajouté, lors de sa visite à Mahdia que l’objectif est de conserver un stock stratégique de médicaments et de matériel médical notamment les médicaments vitaux et de maladies chroniques. Le ministère examine le recrutement de 5 mille contractuels au cours de cette année afin de combler la vacance dans plusieurs spécialités dans les hôpitaux publics, a ajouté Mrabet. Le programme de recrutement se base sur une vision participative avec les facultés de médecine, l’ordre des médecins ainsi que des partenaires sociaux afin d’assurer l’employabilité des jeunes compétences, at-il signalé. Lors de sa visite au service des urgences à l’hôpital Taher Sfar, Mrabet a confirmé que les travaux évoluent concernant les services évacués à cause du délabrement constaté au niveau de l’infrastructure. Le service de dialyse sera opérationnel le 24 février prochain et la durée des travaux dans les autres services est estimé à près de 400 jours, à-il noté.