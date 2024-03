Appel à unir les efforts pour soutenir l’approche « Une seule santé »

Le ministre de la santé Ali Mrabet a appelé mercredi, à Bruxelles (Belgique) lors de sa participation à une réunion ministérielle sur le thème « Vers une souveraineté africaine en matière de santé », à unir les efforts des pays et organisations internationales et régionales pour mettre en place une stratégie commune pour renforcer l’approche « Une seule santé » en vue d’un développement durable pour tous.

Selon le département tunisien de la santé, la réunion ministérielle de haut niveau est organisée à l’initiative de la présidence belge de l’Union Européenne en coordination avec la Commission européenne, l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies en présence des ministres de la santé des pays africains et européens ainsi que les représentants des institutions et organisations mondiales concernées.

La rencontre a pour objectif de maintenir la santé en tête de l’agenda politique européen et africain en plus de renforcer la coopération entre les pays.

Lors d’une tableau ronde sur le thème » Une seule santé- La triple crise planétaire et son impact sur la santé et le bien-être : comment renforcer les liens ? », co-présidée par Ali Mrabet et la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, le ministre de la santé tunisien a mis l’accent sur l’implication permanente de la Tunisie dans les projets et programmes liés à l’approche « une seule santé » (One Health) ainsi que tous les programmes sanitaires, dont l’objectif est de préserver la santé des individus et le bien-être des sociétés.

Dans ce contexte, la discussion a permis de favoriser l’échange d’expériences et d’idées sur les différentes approches d’ « une seule santé » en vue de faire face aux défis et renforcer les liens entre la santé de l’homme de l’animale et la santé environnementale.

Selon l’OMC, « Une seule santé » est une approche intégrée et unificatrice qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et à trouver un équilibre entre ces dimensions. Elle utilise les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces domaines pour créer de nouvelles méthodes de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci.