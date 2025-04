Le plus grand groupe juif du Royaume-Uni condamne la guerre à Gaza

Trois douzaines de membres du conseil des députés des Juifs britanniques ont publié une lettre publique critiquant sévèrement la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza, révélant ainsi une fracture au sein du plus grand groupe juif britannique.

La lettre, qui a été publiée dans le Financial Times, porte la signature d’environ 10 % des députés du conseil, qui sont nommés par les communautés locales et les petites organisations. Elle critique directement la reprise de la guerre à Gaza et avertit que « l’extrémisme » du gouvernement israélien menace sa démocratie.

La lettre souligne la réussite du retour des otages lors du deuxième accord de cessez-le-feu et accuse le gouvernement israélien d’avoir rompu le cessez-le-feu pour apaiser Itamar Ben-Gvir et faire passer le budget du gouvernement israélien avant des élections potentielles.

La lettre condamne les décès résultant de l’interruption de l’aide qui a eu lieu après la fin du cessez-le-feu et rappelle en particulier le meurtre de 15 travailleurs humanitaires le mois dernier à Gaza lors d’un incident dont les détails continuent d’être contestés.

La lettre fait également état de préoccupations concernant la Cisjordanie, où la violence, notamment de la part de colons juifs à l’encontre de Palestiniens, s’est récemment intensifiée.

« Le gouvernement israélien le plus extrémiste encourage ouvertement la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, étrangle l’économie palestinienne et construit plus de nouvelles colonies que jamais », peut-on lire dans la lettre.

Cette lettre met en évidence une fissure au sein du groupe quant à sa position sur la guerre à Gaza. Après la fin de l’accord de cessez-le-feu, les signataires ont demandé au conseil d’administration de publier une déclaration condamnant la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais ils ont refusé, selon le Financial Times.

- Publicité-