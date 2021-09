Le poids des charges financières plaque Cellcom dans le déficit

A la fin du 1er semestre 2020 (en retard de publication d’une année), les états financiers de Cellcom enregistraient des revenus de plus de 17,489 MDT, en hausse presque 5,4 MDT en glissement annuel. Le résultat d’exploitation restait bénéficiaire d’un peu plus de 1,124 MDT, cependant divisé en deux par rapport au 1er semestre 2019. Et ce sont les charges financières de 1, 058 MDT qui feront la différence et ramènent le créateur de la marque Evertek en bourse depuis 2014 vers le déficit. Une perte de plus de 851 mille DT, certes en diminution par rapport aux 3,753 MDT de juin 2019.

- Publicité-

Le résultat par action, en baisse malgré l’auto-rachat d’actions

Le résultat par action s’élève à 0,193 Dinar au titre de la période close le 30 juin 2020 contre 0,852 Dinar au titre de la période close le 30 juin 2019. Notons cependant que le nombre d’actions rachetées par la société en vue de régulariser le cours boursier s’élève au 30 juin 2020 à 55 061 actions (soit 1,2%), le coût d’acquisitions de ces actions s’élève à 145 912 DT. La valeur boursière de ces titres s’élève à 251 078 Dinars.

Notons aussi que la trésorerie nette de Cellcom, qui a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de la société « YKH HOLDING » au profit de la Banque de l’Habitat en garantie des crédits de gestion obtenus à hauteur de 15,5 MDT, accusait un solde négatif de 4,181 MDT au 30 juin 2020 contre un solde négatif de 3,7 MDT au 30 juin 2019 et un solde négatif de 2,5 MDT au 31 décembre 2019.

Les commissaires aux comptes rappellent aussi que « les titres de participation détenus sur la société « CELLCOM Maroc » accusent au 30 juin 2020 un solde de 247 620 DT, et sont provisionnés à hauteur de 3 806 DT. Ces titres correspondent à une participation de 60% dans le capital de ladite société, qui s’élève à 2 000 000 MAD. Sur la base du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 Décembre 2018, il a été relevé que cette société a été dissoute et que les travaux de liquidation ont été clôturés par la constatation d’un déficit de 81 928 MAD. Cependant, à la date de signature du présent rapport, la quote-part de « CELLCOM SA » dans le produit de liquidation n’a pas encore été encaissée ».