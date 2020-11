Le porte-parole du C.Africain démissionne

Le porte-parole du Club Africain, Kamel Ben Khelil, a annoncé, dimanche, sur sa page officielle facebook, qu’il démissionne de son poste au sein du club, en raison du non respect de l’accord conclu entre le président du club et l’avocat des joueurs camerounais Nicolas Song et Rostand Yimga et la vague d’insultes dont il a fait l’objet.

Le club « rouge et blanc » s’était engagé avec l’avocat des deux joueurs de verser la première tranche de leurs dus avant le 26 novembre courant et la deuxième début décembre prochain. Mais le comité directeur n’a pas honoré des engagements ce qui a poussé l’avocat à rompre cet accord.

« Quand je suis revenu pour occuper le poste de porte-parole, c’était pour aider le club (je dis bien le club et non les personnes). Mais aujourd’hui je ne suis pas prêt à supporter aucune insulte ou atteinte à ma crédidibilité et mon honneur. J’ai dit tout ce que que je sais et je n’ai pas menti », a écrit Ben Khelil.

