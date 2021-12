Le président de la FIFA félicite les tunisiens après la qualification du onze national en quarts

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino a félicité le peuple tunisien à l’occasion de la qualification de la sélection nationale de football en quarts de finale de la coupe arabe des nations (Qatar 2021), après sa victoire devant les Emirats arabes unis 1-0, pour le compte de la 3e journée.

Infantino a, dans une déclaration télévisée, indiqué que « le match était pour le moins disputé et la réaction du onze national tunisien était forte, ce qui a conféré à la rencontre une intensité particulière », faisant remarquer que le prochain match s’annonce prometteur et invitant les supporters tunisiens à affluer en masse, à partir du prochain match, pour animer les stades.

Et le président de la plus haute instance du football d’ajouter que « les rencontres de la coupe arabe ont permis de faire un état des lieux sur les équipements, l’infrastructure et les stades devant accueillir dans un peu moins d’un an, le mondial 2022 ».