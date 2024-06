Le président de la publique, visite  le Musée militaire national , Palais de la rose  à la Manouba

Le Président de la République, Kais Saied, a visité ,lundi le Musée militaire national , Palais de la rose à la Manouba , à l’occasion de la célébration du 68 ème anniversaire de l’Armée Nationale.

Cette visite,a permis de mettre en valeur la longue histoire de la Tunisie dans le domaine militaire . le chef de l’Etat a passé en revue de nombreux documents, photos et un certain nombre d’équipements militaires que la Tunisie a connus à travers l’histoire.

A cette occasion, le président de la république a offert au musée militaire national un certain nombre de photos de fabrication des canons en Tunisie au début du 17 ème siècle.

