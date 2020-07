Le président de la République charge Hichem Mechichi de former le nouveau gouvernement

Le président de la République Kais Saied a désigné, samedi, Hichem Mechchi, ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de gestion des affaires courantes, de former un nouveau gouvernement.

Hichem Mechichi, a été nommé le 19 février 2020 au poste de ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Fakhfakh.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait adressé, le 15 juillet, une correspondance au président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, pour demander la liste des partis, des coalitions et des blocs parlementaires dans le cadre des concertations pour la désignation de la personnalité la plus apte à former le gouvernement, conformément à l’article 89 de la Constitution.

Kaïs Saïed avait adressé une première correspondance, l’après-midi du 15 juillet à Rached Ghannouchi pour l’informer qu’il avait reçu et accepté la lettre de démission du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution.

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avait présenté, mercredi 15 juillet, sa démission au président de la République sur fond de suspicion de conflit d’intérêts pesant sur lui.

Le nom de Hichem Mechichi ne figurait pas parmi les candidats proposés par les partis et les groupes parlementaires ayant présenté au président de la République leurs candidats à la primature.

Les noms de Khayam Turki, secrétaire général adjoint du Forum démocratique pour le travail et les libertés (Ettakatol) et de Fadhel Abdelkefi, ex-ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale ont fait l’objet d’un large consensus en milieu parlementaire.

Le mouvement Ennahdha (54 sièges) et le parti Qalb Tounes (27 sièges) ont ainsi proposé ces deux candidats à la primature.

Le bloc Watania (11 sièges) a proposé au chef de l’Etat quatre candidats pour la présidence du gouvernement. Il s’agit de Hatem Mliki et Ridha Charfeddine (appartenant au bloc), en plus de Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda.

Le Courant démocrate et le mouvement Echaâb, qui forment ensemble le bloc démocratique (38 députés), ne sont pas parvenus à s’accorder sur un candidat pour la présidence du gouvernement.

Le parti Courant démocrate a proposé la candidature de Mohamed Abbou, ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Ghazi Chaouchi, ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières et Mohamed Hamdi, ministre de l’éducation.

Le mouvement Echaâb s’est, quant à lui, abstenu de présenter des candidats pour la présidence du gouvernement se contentant d’adresser au président de la République une correspondance qui comprend les critères auxquels le futur chef du gouvernement doit répondre.

Le parti « Tahya Tounes », a proposé les noms de Hakim Ben Hammouda, ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement de Mehdi Jomâa, Fadhel Abdelkefi, Khayem Turki, Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé dans le gouvernement de Youssef Chahed et Wadii Jeri, actuel président de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Le bloc de la Réforme a, pour sa part, proposé les candidatures de Ghazi Jeribi, ministre de la Justice dans le gouvernement Youssef Chahed, Fadhel AbdelKefi, Khayem Turki et Ali Koôli (Haut cadre bancaire et financier).

Pour sa part, le bloc al-Mostakbal a soutenu les candidatures de Fadhel Abdelkefi et Khayam Turki.

Il est à noter que le parti destourien libre (16 sièges) et la Coalition al-Karama (19 sièges) n’ont pas présenté de candidats.