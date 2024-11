Le président de la République s’attaque au dossier de la flambée des prix

Le président de la République, Kais Saïed, s’est enquis des résultats des opérations et campagnes menées dans les différents gouvernorats du pays afin de mettre fin aux pratiques spéculatives, au monopole et à l’envolée des prix, apprend-t-on d’un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat, qui recevait, vendredi, après-midi, au Palais de Carthage, les ministres de l’Intérieur et du Commerce et Développement des Exportations en présence du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur chargé de la Sécurité nationale, a réitéré son appel incessant à ce que cet effort de contrôle et de suivi soit mené au quotidien et non de manière occasionnelle et qu’il cible les réseaux tentaculaires de crime organisé qui agissent dans le noir mais qui ont la même haute sur la flambée des prix et à la pénurie provoquée de plusieurs produits sur le marché.

Dans ce contexte, le président Saïed a mis l’accent sur la nécessité d’identifier de nouvelles méthodes pour contrer ces phénomènes, étant donné que les procédés mis en œuvre par le passé se sont avérés souvent inopérantes.

Il s’est par ailleurs félicité de la réaction positive de nombreux détaillants qui se sont empressés volontiers à répondre aux appels à s’impliquer davantage dans la bataille de la libération nationale et ont baissé les prix sur le marché.

« Autant les Tunisiens ont confiance en leurs responsables, autant ils deviennent coopératifs et consciencieux », a assuré le président Saïed.