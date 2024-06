Saïed insiste pour changer le code du travail pour mettre fin à la sous-traitance et aux CDD

Recevant, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Kamel Maddouri, le président de la République a eu l’occasion de s’informer du bilan de la participation tunisienne aux réunions de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné que son appel incessant à réviser le code du travail et à mettre fin à la sous-traitance et au recours excessif aux contrats à durée déterminée (CDD) procède d’une ferme volonté de veiller à garantir les droits des travailleurs et à promouvoir leurs conditions sociales souvent attentatoires à la justice sociale et à la dignité.

Dans ce contexte, le président de la République a réaffirmé l’engagement à rompre frontalement avec le passé dans nombre de législations relatives au salariat, aux relations de travail, à la retraite et à l’assurance maladie.

L’objectif ultime de cette orientation étant de permettre à chaque citoyen de mener une vie digne, qu’il soit en exercice ou renvoyé à l’honneur de la profession, a expliqué le chef de l’Etat.

Si les textes législatifs et réglementaires font aujourd’hui obstacle à la réalisation de la justice sociale, le devoir national incombe à l’Etat de procéder impérativement à la refonte systématique de ces textes dans les plus brefs délais, a fait savoir le président Saïed.