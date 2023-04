La situation environnementale en Tunisie était mauvaise mais s’est dégradée après la dissolution des conseils municipaux, a estimé, lundi 3 avril, le président de l’association « Tunisie Ecologie », Abdelmjid Dabbar, dans des déclarations à Radio Shems FM.

Il a dit que la situation environnementale dans les villes tunisiennes, les côtes et les marchés est chaotique, soulignant que la dissolution des conseils municipaux, le relâchement du contrôle et l’absence de la volonté de réformes ont favorisé partout le désordre, alors que l’action du ministère de l’environnement relève de la démonstration et du show.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer l’organisation des élections municipales.