Le président Kaïs Saïed reçoit Hakim Ben Hammouda

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, samedi, au Palais de Carthage, Hakim Ben Hammouda, proposé par certains partis et blocs parlementaires au poste de chef de gouvernement.

Dans une déclaration à l’issue de l’entretien, Hakim Ben Hammouda a indiqué avoir présenté au chef de l’Etat les grands lignes de sa stratégie.

D’après lui, le plus grand défi qui se pose au cours de la prochaine étape réside dans “la reconstruction du contrat social”.

Hakim Ben Hammouda a, dans ce sens, cité six grands changements qui, selon lui, doivent être opérés pour rebâtir ce contrat.

Il a, à cet effet, insisté sur l’importance de la question sociale et la mise en œuvre de politiques publiques dynamiques pour une meilleure intégration économique et sociale. Il s’agit, également, d’œuvrer à la relance de l’économie et à l’impulsion des investissements.

Hakim Ben Hammouda a, d’autre part, considéré que les entretiens du président de la République avec les candidats à la primature, sont une nouvelle expérience importante permettant à ces derniers de présenter leurs visions et leur programme.”Le choix de la bonne personne n’est pas une question évidente”, a-t-il estimé.

Hakim Ben Hammouda avait occupé le poste de ministre des Finances dans le gouvernement de Mehdi Jemaa (2014). Son nom a été proposé par Qalb Tounes (38 sièges), le mouvement Echaab (15), Tahya Tounes (14) et le groupe de la Réforme nationale (15).