Le président Saïd: La Tunisie restera « verte » et « debout »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré que la Tunisie restera « verte » et « debout » malgré tous les obstacles dressés dans l’intention de lui nuire.

Aujourd’hui, j’ai choisi d’être ici au même endroit qu’ils ont tenté de « brûler » pour renouveler notre détermination à « éteindre les flammes » et à poursuivre en justice « ceux qui veulent mettre le feu au pays ».

Ils « brûlent » les terres et nous continuerons à « planter » les arbres, a-t-il dit, déplorant les superficies ravagées par l’incendie de juillet dernier.

Le président Saïed s’exprimait, ce dimanche, à Djebel Boukornine, à l’occasion de la célébration de la fête de l’arbre. Il est venu planter un olivier sur les hauteurs de la montagne de Boukornine, à l’endroit même où un incendie a ravagé, l’été dernier, plus de 500 hectares.

Pour le président de la République, les incendies qui s’étaient déclarés dans plusieurs régions n’étaient pas spontanés. Ces feux de forêt sont criminels et ceux qui se cachent derrière sont des « non-patriotes » qui ne portent « aucun sentiment d’appartenance » au pays. Ces incendies qui se sont déclarés dans plusieurs régions du pays ne sont pas spontanés.

Le président Saïd a invité la justice à jouer son « rôle historique » pour « assainir le pays des criminels ».

La loi sera appliquée avec fermeté contre quiconque portera atteinte aux intérêts de l’Etat. « Il n’y aura pas de pardon », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur la page facebook de la Présidence de la République.

