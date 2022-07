Le président Saïd s’entretient avec la cheffe du gouvernement

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mercredi, au Palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Le président Saïed a insisté sur la nécessité d’accélérer les procédures de recouvrement des avoirs tunisiens spoliés et placés à l’étranger.

Le chef de l’Etat a, dans ce sens, appelé la commission chargée de la récupération des fonds spoliés à se réunir dans les plus brefs délais, indique la présidence de la République dans un communiqué.

L’entretien a, par ailleurs, été l’occasion de passer en revue les activités du gouvernement et son programme d’action au cours de la prochaine période.

