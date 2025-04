Les ingérences dans les affaires intérieures de la Tunisie « inacceptables », dixit K. Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a déclaré, lors de cet entretien, que les communiqués et déclarations émanant de parties étrangères sont totalement inacceptables, tant sur la forme que sur le fond, et constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie.

Et d’ajouter: Si certains déplorent l’absence d’observateurs internationaux, la Tunisie pourrait, elle aussi, envoyer des observateurs auprès de ces parties qui se disent préoccupées, et leur réclamer de modifier leurs lois et procédures pénales.