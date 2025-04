Une loi de finance 2026, à priorité absolue sociale

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi.

La réunion a été consacrée à l’examen des orientations générales de la loi de finances pour l’année 2026, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, que l’actuelle conjoncture que vit le pays commande impérativement de rompre frontalement avec les anciennes perceptions et visions, recommandant d’accorder toute la priorité requise au volet social et à la consécration d’une fiscalité équitable, préalable nécessaire à instauration de la justice et de l’équité escomptées.

« Autant la justice s’instaure et l’Etat reconquiert son rôle social naturel, autant la stabilité sociale s’installe, et par ricochet, la croissance devient effective et profitable à tous », a fait remarquer le président Saïed.