Le président Saïed reçoit le chef du gouvernement

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, en fin de matinée, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Une réunion qui a permis de passer en revue la marche de l’activité du gouvernement durant la période écoulée, cite un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour réaffirmer son engagement inflexible à assainir le pays et à purger les obstacles juridiques qui entravent la mise en œuvre de plusieurs projets tant attendus par le peuple Tunisien depuis des décennies.

Le président Saïed a par ailleurs affirmé qu’il ne peut y avoir d’édification solide et robuste sans asseoir des solides et robustes, appelant à ce propos à faire table rase du passé avant d’amorcer une quelconque nouvelle étape.

A ce titre, il a mis l’accent sur l’impératif d’accélérer l’élaboration des projets de texte réglementaires afin de conférer aux lois adoptées leur pleine force exécutoire, dénonçant en contrepartie une hypertrophie excessive des législations et des institutions dont l’existence n’est que fictive.

Tout en rappelant que les attentes et aspirations du peuple Tunisien sont innombrables et légitimes, le président Saïed a souligné qu’il incombe à Tous, au sein et en dehors des organes de l’Etat, de s’impliquer davantage dans la rude épreuve de la libération nationale tout en misant sur les propres potentialités du pays.

La Tunisie, a-t-il estimé, regorge de grandes potentialités dont le peuple en a le plein droit de bénéficier équitablement de ses dividendes, exhortant les responsables en exercice à faire preuve de volonté afin d’écourter les délais dans les différents secteurs et domaines.