Le président Saïed reçoit le ministre de la Défense

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, jeudi, au Palais de Carthage, avec le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich.

A cette occasion, le chef de l’Etat a insisté sur l’importance du rôle des forces armées qui, a-t-il dit, représentent un exemple de dévouement total et inconditionnel à la patrie.

Les forces armées ne défendent pas seulement le pays, a-t-il soutenu, mais contribuent activement et avec vigueur dans de nombreux domaines tels que la santé, l’agriculture, la sécurisation des examens nationaux, en plus de leur soutien apporté aux forces de sécurité intérieure lorsque la situation l’exige.

Le président de la République a, en outre, réaffirmé l’engagement à renforcer les capacités opérationnelles de l’armée nationale et à continuer de soutenir les militaires, les cadres et agents civils du ministère de la Défense nationale et leur apporter l’encadrement nécessaires.